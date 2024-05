EX VIOLA, Ilicic pre-convocato per Euro24 con la Slovenia

FirenzeViola.it

Tra le convocazioni della Slovenia, una bella sorpresa per un ex Fiorentina: Josip Ilicic è stato selezionato nell'elenco dei pre-convocati per l'Europeo di Germania. Il fuoriclasse sloveno, tornato al Maribor dopo l'addio all'Atalanta, è stato protagonista in patria, segnando 8 gol e servito 11 assist vincenti in 31 partite di Prva Liga, e, se il Ct della Slovenia Matjas Kek non lo taglierà nella lista finale dei 24 che partiranno per la Germania, potrà essere protagonista nell'ultimo grande appuntamento (nonché il primo con la propria Nazionale), all'età di 36 anni.