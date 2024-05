COR.FIO., Un nuovo sogno: il punto tra Atene e Franchi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sono i sette giorni che possono riscrivere la storia della Fiorentina, sottolinea stamani il Corriere Fiorentino in un pezzo in cui parla del nuovo sogno di questa squadra. Prima il Cagliari, poi l’Olympiacos: due partite con il peso diverso ma entrambe molto importanti. In Sardegna si gioca giovedì serra e questo sarà un vantaggio non da poco: per un volta le istituzioni hanno sul serio pensato al bene del calcio italiano. In città però si parla solo della finale di Atene e ieri è arrivata un'altra notizia importante: la società ha ufficializzato l’apertura del Franchi e l’allestimento di maxischermi (come un anno fa) in occasione della partita.

La febbre insomma è già altissima e la speranza, va da sé, è che il finale sia diverso dall’anno scorso. Allora furono oltre 30mila a riempire lo stadio, con i tifosi che già dal pomeriggio si erano dati appuntamento all’esterno del Franchi. Un incubo che nessuno vuole rivivere. Vale per i (circa) 9 mila che voleranno ad Atene e per tutti quelli che resteranno a Firenze.