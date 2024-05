PICCINETTI A FV, Le finali si vincono con gli equilibri

Fonte: dal nostro inviato Niccolò Santi

L'ex attaccante viola Claudio Piccinetti è intervenuto ai microfoni di FV direttamente dalla cena di presentazione della 13^ edizione del torneo benefico “Renato Ballerini”. Queste le sue parole: "Questa serata è stata molto importante con tanti ospiti di prestigio. Ho sperato che andasse tutto per il meglio, abbiamo avuto tanti consensi. E' stata una serata di gioia con tanti ex viola".

Sulla Fiorentina: "A Cagliari deve stare attenta, composta e ordinata. Pensare a raggiungere quell'obiettivo che serve per andare in Europa. E poi pensare alla finale del 29".

Sull'attacco: "Io credo che la squadra viola abbia bisogno di un attaccante ordinato che riesca ad abitare l'area di rigore. Belotti secondo me non ci abiti, è uno molto generoso, dispende molte energie. Io comunque mi fido di Italiano, spero che la squadra giochi una finale leggendo bene il gioco. Se facciamo vedere che siamo all'altezza della situazione sulle letture allora la Fiorentina può vincere. Le finali si vincono con gli equilibri e la razionalità, una messa in campo giusta e sfruttare le occasioni".

Su Italiano: "Se se ne andrà la Fiorentina perderà molto. E' un allenatore coraggioso che manca di certi equilibri, però l'età glielo permette. Le discussioni e le critiche dei tifosi credo che ci debbano essere, anche perché sennò il bello del calcio scompare".