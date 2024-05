EVACUO A RFV, Dura a Cagliari: testa viola ad Atene

FirenzeViola.it

Felice Evacuo, ex giocatore della Florentia Viola e oggi operatore di mercato, è intervenuto a Radio FirenzeViola - nel corso della trasmissione "Chi si compra" - per approfondire i temi legati alla stretta attualità della Fiorentina. Ecco le sue parole: "Per i viola sarebbe importante trionfare ad Atene: ormai la squadra di Italiano ha assunto uno status internazionale di livello e sarebbe bello premiare i suoi passi in avanti con un trofeo. Credo proprio che stavolta possa farcela".

Come dovrà approcciare intanto la squadra la gara di Cagliari?

"Quando ci sono appuntamenti importanti come quello di Atene è ovvio che la concentrazione dei giocatori per le sfide di campionato non possa essere al massimo. Lo posso confermare anche io da ex giocatore. La posta in palio con l'Olympiacos sarà talmente alta che sarà dura che i viola siano al top per la sfida contro i sardi".

Cosa dovrà fare la Fiorentina l'anno prossimo per ridurre il gap con le big?

"La rosa viola è già di valore ma per alzare l'asticella servirebbero 4-5 giocatori di profilo internazionale, ovvero elementi che abbiano già giocato le coppe europee e magari la Champions. Rispetto ad altre realtà, la Fiorentina arrivava da stagioni in cui lottava per la salvezza e dunque Italiano ha dovuto ricostruire: per il suo succesore sarà dunque più facile lavorare".