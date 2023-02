FONTANA A RFV, Sirigu una sicurezza. Occhio a Martinelli

La gara di ritorno di stasera col Braga potrebbe sancire il debutto di Salvatore Sirigu con la maglia della Fiorentina. Alberto Fontana è intervenuto quest'oggi a Radio FirenzeViola proprio per parlare del portiere sardo, incrociato ai tempi del Palermo: "Di Sirigu ho un bellissimo ricordo. Sono contento della bellissima carriera che ha fatto. Io ero a fine carriera, lui era un ragazzino ma si capiva che aveva tutti i mezzi per diventare poi il grande che è stato. Sono contento sia andato alla Fiorentina, dove c'è anche Terracciano ma nel calcio di oggi una squadra con ambizioni deve avere due portieri di livello. Poi sta all'allenatore delineare le gerarchie. Gollini non ha convinto a Firenze e penso che la Fiorentina abbia fatto bene a guardarsi intorno. Sulla scelta di Sirigu di lasciare Napoli non so cosa c'è dietro ma l'entusiasmo con cui è arrivato a Firenze mi lascia ben sperare".

E sulla stagione della Fiorentina, Fontana ha commentato così le speranze dei viola: "Italiano è un ottimo allenatore. Il campionato quest'anno è difficile ma la semifinale di Coppa Italia ed essere ancora in Europa è un grande traguardo. Se riuscisse a raggiungere una delle due finali e sarebbe un grande passo in avanti. Fatemi sottolineare che, da appassionato di portieri, ci sono anche alcuni elementi nelle prospetti (Martinelli e Cerofolini che è un po' più anziano) che sono davvero interessanti".