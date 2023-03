Di GENNARO A RFV, Mandragora è il vero regista

L'ex viola Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola. Queste le sue parole:

Su Mandragora:

"Mandragora non ha reso all’inizio della stagione, ma con Amrabat si può completare. Amrabat è un regista con caratteristiche diverse, deve recuperare palloni, mentre il vero regista è Mandragora, può arrivare anche al tiro".

Sul match contro il Sivasspor:

"Per quanto riguarda il match contro il Sivasspor, dovevano chiuderla in maniera più decisa, l‘1-0 è stretto, hanno sbagliato 4 buone occasioni nel primo tempo. Come qualità di gioco, giocatori e esperienza mi auguro che non ci sia sofferenza. Io credo che dal punto di vista mentale e fisico la Fiorentina abbia toccato i livelli di anno scorso, però bisogna chiudere le partite, bisogna far goal. Non credo che la Fiorentina possa speculare sull’1-0, mi aspetto una gara da Fiorentina. Se batti il Milan in quel modo, possesso palla meno lento, più coinvolgente e con gli attaccanti che iniziano a fare quello che devono fare gli attaccanti ci si aspetta il livello di anno scorso. Stanno tenendo sulle 3 competizioni, in campionato stanno recuperando alla grande, la condizione psicofisica è importante".

Su Brekalo:

"Il gol sarebbe importante per lui e per chi l’ha acquistato. Il gol diventa motivo di autostima e di fiducia, in questo modo entra dentro la squadra. Una grande prestazione sarebbe utile per lui e per la squadra. Come calciatore ha delle qualità".