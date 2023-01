VERSO LA SAMP: CABRAL DA VALUTARE, RIENTRA JOVIC, MA OCCHIO A KOUAME

Nella giornata di ieri la Fiorentina ha comunicato le condizioni di Arthur Cabral e Pietro Terracciano, dopo che i due sono usciti malconci dalla sfida di sabato contro il Sassuolo. Per quanto riguarda l'attaccante brasiliano si attendono novità nella giornata di oggi, ma la sensazione è che giovedì in Coppa Italia contro la Sampdoria l'ex Basilea non sarà tra i titolari.

Oltre a ciò, c'è anche da tenere in considerazione il fatto che Jovic ha saltato il match contro il Sassuolo per una botta ricevuta in allenamento e, nonostante sia tornato ad allenarsi in gruppo e manchino ancora due giorni alla partita, non è ancora detto che Italiano voglia puntare sin dal primo minuto sul serbo, soprattutto in vista del match di domenica contro la Roma che sarà di fondamentale importanza per continuare ad inseguire le posizioni europee (che attualmente distano otto punti, con i giallorossi che occupo proprio il settimo posto in classifica).

Chi sarà dunque la punta centrale contro la Sampdoria?

Tra Cabral e Jovic spunta l'ipotesi Kouame. L'ivoriano ha concluso l'ultima partita di campionato proprio nel ruolo di attaccante centrale, seppur con risultati non esaltanti, ma già durante questa stagione si è ritrovato a coprire questa posizione in campo, anche considerando la sterilità offensiva degli altri interpreti. L'ultima volta che l'ex Genoa è partito da titolare in questo ruolo è stato contro l'Atalanta, il 2 ottobre, con la sfida che terminò 1-0 per i bergamaschi. Per il numero 99 non fu una prova indimenticabile, tant'è che quando è stato spostato sulla fascia ha dimostrato di saper essere più letale.

Dati alla mano ancor nessun gol da attaccante centrale, ma senz'altro è da ricordare l'ottima prestazione nel 2-0 interno contro l'Hellas Verona, nel match antecedente alla sfida contro la Dea.