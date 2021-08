INDISCREZIONI DI FV IND. FV, OGGI CONTATTO COL BARÇA PER PJANIC. L'ESITO... Contatto Fiorentina-Barcellona, tutto confermato tanto dalla Catalogna quanto da fonti vicine al calciatore. Oggi, attraverso gli intermediari dell'operazione, viola e blaugrana si sono parlati per Miralem Pjanic (sempre nel mirino anche di Juventus e Roma, in caso... Contatto Fiorentina-Barcellona, tutto confermato tanto dalla Catalogna quanto da fonti vicine al calciatore. Oggi, attraverso gli intermediari dell'operazione, viola e blaugrana si sono parlati per Miralem Pjanic (sempre nel mirino anche di Juventus e Roma, in caso... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA GIGLIATA La Fiorentina torna in campo questa mattina per preparare la prima sfida casalinga del campionato contro il Torino di Ivan Juric. I viola, agli ordini di Vincenzo Italiano, sono attesi da un'unica seduta prevista alle ore 9:30. La Fiorentina torna in campo questa mattina per preparare la prima sfida casalinga del campionato contro il Torino di Ivan Juric. I viola, agli ordini di Vincenzo Italiano, sono attesi da un'unica seduta prevista alle ore 9:30. RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 25 agosto 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi