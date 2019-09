FELTRI, Montella non uno stupido. Ribery super

Vittorio Feltri, direttore di Libero, ha parlato ai microfoni di TMW di vari temi del campionato a partire dalla crisi del Milan. "I rossoneri ieri hanno giocato un buon primo tempo e non immaginavo il tracollo della ripresa ma il Toro ha ribaltato con Belotti la gara. E lo ha fatto con merito. Giampaolo? E' un buon allenatore e i problemi non dipendono tutti da lui. I dirigenti non hanno fatto il meglio al mercato: tutte si sono rinforzate, mentre il Milan ha fatto scelte da secoda fila. La CL? Il Milan se la deve sognare. Comunque poi per quanto riguarda la Champions io dico, da paesano, che sono per il campionato: l'Atalanta è entrata in Champions ma poi ha preso quattro schiaffi dalla Dinamo Zagabria. Sono poi contento che la Fiorentina dopo secoli abbia vinto. Montella non è stupido ma deve continuamente ricordarselo di non esserlo. Ci sono poi giocatori fantastici come Chiesa e Ribery. Non farà fatica come l'anno passato".

Per vedere tutta l'intervista guarda il video qui sotto!