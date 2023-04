CREMONESE, Convocati: out Chiriches e Tsadjout

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Tramite il proprio profilo Twitter la Cremonese comunica l'elenco dei 23 calciatori che prenderanno parte alla trasferta di Firenze. In vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma domani alle ore 21, mister Davide Ballardini recupera l'ex dell'incontro Marco Benassi, come anche Daniel Ciofani, anche se difficilmente i due potranno essere titolari, mentre dovrà fare ancora una volta a meno di Vlaad Chiriches e Frank Tsadjout. Forfait obbligato anche per Aiwu, squalificato. Ecco i calciatori grigiorossi convocati per la gara contro la Fiorentina: