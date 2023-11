MONTERVINO A RFV, L'anno prossimo Italiano a Napoli

FirenzeViola.it

L'ex calciatore del Napoli Francesco Montervino è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi Si Compra" per parlare di Vincenzo Italiano e del suo possibile approdo in futuro al Napoli: "Credo che Italiano non sia venuto a Napoli per una questione di rispetto tra Commisso e De Laurentis. Secondo me Italiano avrebbe accettato l'offerta del Napoli perché, nonostante l'eredità importante lasciata da Spalletti, il progetto era difficilmente rifiutabile. Per me anche tecnicamente era ed è l'allenatore giusto".

In futuro pensa che Italiano possa diventare l'allenatore del Napoli?

"Io penso che Mazzarri traghetti il Napoli fino alla fine della stagione e poi la mia sensazione è che arrivi Italiano. Secondo me questa è l'idea di De Laurentis, poi nel calcio si sa tutto cambia velocemente. Se Mazzarri dovesse arrivare ad un passo dalle prime avrebbe diritto anche ad un rinnovo. Però penso che De Laurentis abbia come idea di far traghettare la squadra a Mazzarri per poi cercare un nuovo allenatore come potrebbe essere Italiano".

Ritiene Italiano pronto per il passo Napoli?

"Non possiamo saperlo ancora. Sicuramente rappresenta una delle bellezze del calcio in Italia. Il Napoli sono dieci anni che vive di bellezza quindi sarebbe giusto. Poi è vero che la pressione della città è pesante e a livello caratteriale magari potrebbe soffrire. Però se la domenica il calcio è bello a Napoli tutto viene messo da parte, e tutti remano dalla stessa parte. Detto questo in questi sette mesi può succedere di tutto e Mazzarri si giocherà al meglio questi sette mesi".