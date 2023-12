GIAMMARIOLI A RFV, Stasera è la gara giusta per Nzola

FirenzeViola.it

Stefano Giammarioli, ex direttore sportivo della Cremonese, ha parlato ai microfoni di Radio Firenze Viola a poche ore dal fischio d'inizio della partita di stasera tra Ferencvaros e Fiorentina: "La filosofia della Fiorentina permette difficilmente di gestire il risultato. E questo è un bene. Per almeno settantacinque-ottanta minuti sarà una gara a viso aperto, giusto così e complimenti alla Fiorentina per aver già staccato il pass per la fase a eliminazione diretta. Serve però il primo posto. I playoff meglio evitarli, non si sa mai cosa può succedere. Per una realtà come la Fiorentina, che si sta abituando a questi impegni, adesso serve consolidare la propria posizione".

Contro il Ferencvaros chi schiererebbe davanti, Nzola o Beltran?

"Io credo che Nzola sia più adatto per questo tipo di partita. Mi piace molto per come lavora per la squadra e queste sono partite in cui si dovrà fare tanto gioco spalle alla porta".

E sul mercato di gennaio, si aspetta qualcosa dalla Fiorentina?

"Penso sia difficilissimo anche per i top club fare mercato a gennaio, penso al Bayern o al City. Figuratevi per le altre squadre. Penso si debba cercare qualche giocatore di prospettiva, improbabile comprare un titolare già pronto a metà stagione, sarebbe un mezzo miracolo".

Cosa migliorerebbe nella rosa viola?

"La rosa della Fiorentina è di primo livello. Soprattutto in difesa e a centrocampo c'è una qualità altissima. Sono innamorato ad esempio di Bonaventura, diventavo matto quando non veniva convocato in Nazionale. Penso che manchi qualcosa davanti, servirebbero 6-7 gol in più dai centravanti ma non è facile trovarli".

