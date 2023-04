FOTO FV, Viola Park, via le sette gru: taglio del nastro vicino

I cantieri del Viola Park di Bagno a Ripoli sono finalmente prossimi alla conclusione: nei giorni scorsi infatti sono state del tutto smontate le sette gru che da due anni ormai erano state montate presso i terreni di proprietà della Fiorentina, dove anche in queste settimane stanno procedendo spediti i lavori con l’obiettivo di inaugurare la futura casa del club viola (costata al presidente Commisso 100 milioni di euro) entro i prossimi 60 giorni.

Una bella soddisfazione per la società, sempre sensibile a tempi e cronoprogrammi da rispettare per la realizzazione delle opere, a cominciare dal “fast fast fast” evocato da mister Mediacom fin dal suo arrivo a Firenze nel 2019 fino ai riferimenti all’ormai mitica gru che da venti anni soggiorna nel cortile degli Uffizi e che ormai è quasi entrata a far parte dello skyline della città (la struttura, di competenza della Sovrintendenza, è però destinata ad esser tolta nel giro di poco come rivelato nei giorni scorsi da alcuni organi di stampa - LEGGI QUI).

L’obiettivo della Fiorentina, nel frattempo, è quello di inaugurare il prima possibile il Viola Park per poi permettere alla prima squadra maschile e non solo di sostenere ritiro e preparazione estiva presso le nuove strutture. Ecco alcune foto recenti del centro sportivo senza le gru e con i primi campi da gioco: