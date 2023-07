DI NAPOLI A RFV, Arthur regista puro. Dia meglio di Nzola

FirenzeViola.it

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Arturo Di Napoli, ex attaccante tra le altre della Salernitana, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" partendo dal prossimo acquisto gigliato Arthur Melo: "Credo che a Firenze possa consacrarsi: deve sentire la fiducia per farlo e il capoluogo toscano è la piazza giusta in tal senso. E' un giocatore tecnico e poterci lavorare subito in ritiro permette a tutti di avere un profilo ben chiaro e preciso".

Da allenatore lo vede come un vero e proprio regista?

"In un 4-3-3 può ricoprire tutti i settori del centrocampo. Da regista puro è ideale, detta i tempi e ha tutte le qualità per prendere quel reparto nelle sue mani".

Cosa pensa di Boulaye Dia?

"Mi piace molto, quando si arriva in doppia cifra in una squadra per salvarsi si dimostra di essere forti. E' veloce e con i piedi ci sa fare, oltretutto vede molto bene la porta e può fare gol in qualsiasi situazione. Alla Fiorentina potrebbe fare davvero comodo, poi il mercato è difficile e certe cifre sono sempre più difficili da spendere".

Nello scacchiere tattico di Italiano come lo vedrebbe?

"E' più da campo aperto, ma giocare da falso nueve può essere un'opzione. Così come può esserlo partire da punta esterna. E' duttile e può essere utilizzato in qualsiasi zona dell'attacco, magari è più restio in fase di ripiego".

Se dovesse scegliere tra Dia e Nzola?

"Prendo il primo, ha delle caratteristiche perfette per la Fiorentina".

Cosa pensa della proprietà della Fiorentina?

"Sdrammatizza ma dice anche le cose con coraggio. Ci vorrebbero più personaggi come lui nel mondo del calcio".