BERTHOLD A RFV, Beste ideale non solo come ala

In casa Fiorentina il nome nuovo è Jan-Niklas Beste, esterno dell'Heidenheim entrato nel mirino dei viola. Thomas Berthold, leggenda della nazionale tedesca ed ex tra le altre di Roma e Hellas Verona, ha parlato così a Radio FirenzeViola del connazionale: "Ha un grande mancino, mette tanta qualità anche nei calci da fermo. Penso sia uno dei punti forti di questo Heidenheim che è senza dubbio la sorpresa di questa Bundes. Come ruolo, oltre che da esterno, credo che possa giocare anche dietro la punta. Ha fatto otto assist ed è un giocatore chiave per l'ultimo passaggio, Ha giocato anche come esterno difensivo, ma adesso fisicamente è un altro calciatore rispetto a inizio carriera. Lo vedo più come trequartista o come esterno. Un paragone? Ha un gran mancino ma non lo accosterei a Dimarco, è meno atletico e più elegante".

Pensa possa essere già pronto per la Fiorentina a gennaio?

"Non so, penso che possa essere meglio per lui trasferirsi a giugno e non a metà stagione: è un giocatore a cui servono tempo e spazio, cosa che alla Fiorentina a gennaio non ci sarà".

