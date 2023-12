BAIANO A RFV, Rossi netti. Alle punte manca intuizione

FirenzeViola.it

Francesco Baiano a Radio Firenze Viola

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Baiano è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina. A partire dalla sfida di ieri sera contro la Roma. Queste le sue parole: "Giocare con due giocatori in più non capita spesso, soprattutto contro una formazione come la Roma. Non capisco il silenzio della Roma perché le espulsioni erano nette. Lukaku ha fatto un fallo da attaccante che entra scomposto perché non abituato a certi interventi".

Cosa potevano fare di diverso la Fiorentina e Italiano per vincere la partita?

"A mio modesto parere si poteva allargare più il campo. Gli esterni dovevano farsi dare il pallone, andare in uno contro uno sulle corsie e poi mettere palle forti nel mezzo. Oppure un'altra opzione usata poco è stata il tiro da fuori area. Riguardo alle sostituzioni io non avrei mai cambiato Bonaventura, è un valore aggiunto per questa squadra".

Cosa dovevano fare gli attaccanti per rendersi più pericolosi?

"Manca intuizione. Alcuni attaccanti intuiscono dove la palla possa arrivare perché conoscono bene i propri compagni. L'ultimo attaccante con questa caratteristica che ha avuto la Fiorentina è stato Vlahovic. Nzola a tu per tu con Rui Patricio doveva segnare, anche se il portiere è stato bravo. Fare gol per un attaccante è fondamentale perché da entusiasmo. In questo momento i centravanti della Fiorentina non ce l'hanno questo entusiasmo. A loro manca consapevolezza".

Può essere cullato il traguardo Champions? visto anche il calendario?

"Tutte le partite sono complicate, non bisogna guardare la classifica. Sicuramente la Fiorentina può lottare per il quarto posto perché chi sta davanti ai viola non stanno facendo niente di straordinario. La Fiorentina deve avere continuità, deve fare di tutto per provare ad arrivarci. Alla fine penso che i veri valori verranno fuori. La Fiorentina può arrivarci soprattutto se riescono a segnare gli attaccanti. Se non per la Champions, per l'Europa League sicuramente sì".