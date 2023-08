VIVIANO, Lo scorso anno avevo pensato di smettere

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tornato in Italia dopo l'esperienza in Turchia nelle file del Fatih Karagumruk il portiere Emiliano Viviano ha parlato ai canali ufficiali del suo nuovo club, l'Ascoli, che lo riporta in Serie B a distanza di 14 anni dall'ultima volta: "Mi è scattata la voglia di essere parte di un gruppo, d’essere protagonista e giocare in una piazza che vive di calcio, so che c’è un bel progetto, le cose sono fatte bene, volevo tornare in Italia. Una quindicina di giorni fa ho fatto una chiacchierata col DS, poi ci siamo risentiti, trovare l’accordo è stato facilissimo.

- continua Viviano come si legge sul sito - Lo scorso anno avevo pensato di smettere per opportunità legate al post carriera e non perché non avessi più voglia o non stessi bene; in realtà negli ultimi tre anni ho giocato tante partite, quindi mi sono chiesto se veramente avevo voglia di smettere. Mi sono detto che avevo ancora voglia di divertirmi”.