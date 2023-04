VACIAGO, Vlahovic? Non è solo colpa di Allegri

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista Guido Vaciago nello spazio riservato su Tuttosport analizza il caso Vlahovic, predicando calma: "Il talento non può essere messo in discussione. Piuttosto si deve pesare il suo spessore, necessario a esprimersi in una grande squadra. Non sono paragonabili le medie gol riferite a Juventus e Fiorentina, perché troppo differenti sono le circostanze per rendere quei valori omogenei".

Prosegue con una questione: "Ha anche la capacità di esprimerlo ad alti livelli? Ma per la risposta serve ancora tempo.Tutta colpa di Allegri quindi? No, non tutta. Perché un giocatore del talento e, soprattutto, dell’età di Vlahovic non può non adattarsi alla contingenza tattica nella quale si trova: i grandi campioni si mettono al servizio di qualsiasi progetto".