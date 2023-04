SOUSA, La mia Salernitana può rovinare la festa al Napoli

Fonte: ANSA

(ANSA) - SALERNO, 29 APR - "Sullo slittamento della partita si è già espresso il nostro presidente, come allenatore posso solo aggiungere che questo spostamento ha influenzato la preparazione della partita, i carichi di lavoro e cambiato anche la preparazione della gara successiva ma dobbiamo adattarci ed essere bravi a gestire tutto questo. In generale credo che sia necessario prendere decisioni all'altezza del livello del calcio italiano in Europa, ci vuole maggiore professionalità. Questo campionato merita che i riflessi all'esterno si avvicinino sempre di più ai risultati che le squadre italiane stanno ottenendo in Europa". Così Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha presentato il derby campano di domani contro il Napoli, che potrebbe sancire la matematica vittoria dello scudetto da parte della squadra di Spalletti. "Il nostro ambiente è convinto di poter competere contro qualsiasi avversario sia in casa che in trasferta - dice ancora Sousa - e questo mi rende felice e orgoglioso per tutto il lavoro che stiamo facendo insieme. Siamo sempre più consapevoli dei nostri mezzi e dei nostri limiti e tutto questo mi dà fiducia per il futuro". Ma come si deve giocare per fare bene contro il Napoli? "Servirà spirito di sacrificio e capacità di fare continui raddoppi - spiega il tecnico dei granata -. Dobbiamo provare ad avere il possesso del pallone per più tempo possibile e proporre il nostro gioco. Bisogna avere il coraggio di fare le nostre cose, dobbiamo crederci consapevoli che possiamo metterli in difficoltà e che se saremo capaci di stare in partita fino alla fine possiamo vincerla. Sperando che la fortuna durante la partita sia sempre a nostro favore" (ANSA).