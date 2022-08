SIMEONE, Testa ai viola. La mia tripletta nel 2018...

Il Napoli presenta Giovanni Simeone. Dopo l’esordio in amichevole contro la Juve Stabia, il Cholito ha risposto alle domande dei cronisti in conferenza stampa, a pochi giorni dalla sfida del Franchi contro la Fiorentina: "Sono molto contento di essere qui, ho sempre voluto una piazza come questa, ancora di più sapendo che ci sono tanti argentini che hanno fatto bene. Per me è una grande responsabilità, ogni giorno voglio dimostrare qualsiasi cosa. La mia tripletta in Fiorentina-Napoli nel 2018? Sono una persona che ha sempre dato tutto. Ho sempre lottato per le squadre in cui ho giocato e per i miei compagni. Sono pronto per farlo anche qua e voglio dimostrarlo in ogni momento che mi capita. L'incrocio in Champions con mio padre? Non è importante pensare a chi possiamo incrociare, aspettiamo il sorteggio, sarà importante pensare alla Fiorentina".