SAPONARA, A Firenze ho ritrovato la linfa. Adesso...

Queste le dichiarazioni rilasciate dall'ormai ex Fiorentina, Riccardo Saponara, nella conferenza stampa di presentazione a Verona: "Ho ritrovato negli ultimi anni una linfa che stava scemando. La mia carriera non è stata semplice e ho trovato un guizzo a Firenze. Sono in un periodo in cui sono consapevole delle mie doti tecniche e umane e ho voglia di dare un contributo a questa realtà che mi ha dato fiducia per salvarci. Sinceramente ho avuto contatti con Sogliano ancora prima della scadenza del contratto con la Fiorentina, anche da qualche anno. Mi sono guardato attorno e quando mi si è presentata questa idea sono stato subito convinto, anche prima dell’arrivo di Baroni.

Perché? Per il calore della piazza che ho sentito ogni volta che venivo a giocare qui. Mi sembra di rivedere l’Empoli di Sarri con tanti giovani che vogliono emergere in Serie A. Lui è stato incisivo nella mia crescita posizionandomi come trequartista e diede vita alla mia carriera in A. Con Italiano sono i mister che mi hanno dato di più".