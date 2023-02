RICHARDS, Traduce Lukaku in italiano e lo studio scoppia a ridere

Un siparietto molto divertente è andato in scena ieri su CBS Sports al termine della sfida tra Inter e Porto. In studio, insieme a Jamie Carragher e Thierry Henry, c'era anche Micah Richards, a cui la giornalista ha chiesto di tradurre l'intervista rilasciata da Romelu Lukaku in italiano ad Amazon Prime. L'ex difensore inglese, che ha giocato nella Fiorentina nella stagione 2014-15, non si è sottratto alla prova; la sua traduzione non è stata proprio letterale (a causa anche delle risate dei presenti che lo disturbavano), ma l'impegno è da apprezzare.