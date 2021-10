RANIERI, Esordio amaro: Watford ko col Liverpool

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Esordio-choc per Claudio Ranieri sulla panchina del Watford. L'allenatore romano, al ritorno in Premier League, è stato sconfitto per 5-0 in casa dal Liverpool di Juergen Klopp, nell'anticipo dell'8/a giornata. Di Mane all'8' pt, Firmino al 37' pt, al 7' e al 46' st, Salah al 9' st., i gol per i 'Reds', che per il momento volano in testa alla classifica del campionato inglese con 18 punti. (ANSA).