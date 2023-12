PRUZZO, Ci riproverei per Muriel: tanto va a scadenza

Fonte: Lady Radio

L'ex attaccante viola, Roberto Pruzzo, si è così espresso a proposito delle idee di mercato in vista di gennaio: "Personalmente farei il nome di Gudmundsson del Genoa, lo stimo, sa fare bene più fasi là davanti. Altrimenti un pensierino per Muriel lo rifarei, tanto va a scadenza a giugno e può ancora essere decisivo nel nostro campionato. Infine proverei a bussare alla porta della Juventus per Soulé, anticipando i club di Premier League".