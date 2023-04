PIERINI, Viola favorita sulla Cremonese, non in Conference

Fonte: Radio Sportiva

Alessandro Pierini, ex calciatore viola, si esprime così dopo la vittoria della Fiorentina sull’Inter: “Al di là della vittoria, la Fiorentina ha dimostrato forza e fiducia, trovando finalmente la sua identità. Italiano è riuscito a far rendere al meglio la squadra, cambiando modo di giocare. C'era qualcosa che non funzionava, ora vedo un’altra convinzione, in primis a livello psicologico. Questo determina il momento”.

Prosegue: “In Coppa Italia l’avversario è più che abbordabile, mentre in finale può accadere di tutto. Senza mancare di rispetto alla Cremonese, i viola sono i favoriti per passare la semifinale. Poi ci sono possibilità anche in Conference, ma la Fiorentina non è la squadra più forte tra quelle rimaste. Però, anche la Roma l’anno scorso non era la migliore, eppure abbiamo visto com’è andata”.