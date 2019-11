Gianni Munari, ex giocatore viola, lascia il calcio giocato ed entra nello staff tecnico del Parma Calcio 1913 come osservatore dell’area scouting. Lo ha annunciato il direttore sportivo Daniele Faggiano, in conferenza stampa congiunta con lo stesso Munari che ha chiuso la sua carriera di calciatore proprio nel Parma.