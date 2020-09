LINARI, Mi ha cercato l'Inter. Non ero ancora pronta

Elena Linari, ex viola e oggi difensore del Bordeaux femminile, ha parlato della possibilità che ha avuto di tornare in Italia, nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "A Madrid, in due anni purtroppo non sono mai riuscita a trovare continuità e in particolare nell’ultima stagione ho proprio toccato il fondo. In sei mesi abbiamo cambiato tre tecnici: con il primo, fino a ottobre, non ho mai trovato spazio, il secondo, invece, mi ha dato grande fiducia scegliendomi sempre nell’undici titolare e schierandomi addirittura a centrocampo in una gara di Champions League. Sono così tornata ad assaporare la continuità e a ritrovare le mie giocate. Poi, però, un mercoledì di gennaio ecco il nuovo cambio in panchina. Mi ha cercata l'Inter, ma non ero ancora pronta per tornare. Così quando a inizio giugno ha bussato alla porta il Bordeaux ho ascoltato un progetto interessante che mi ha subito affascinata".