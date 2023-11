JOVIC, Prima del Milan era tutto fatto col Trabzonspor

FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Arrivano indiscrezioni importanti in merito all'ex attaccante della Fiorentina Luka Jovic. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, infatti, quest'estate il serbo poteva anche aver lasciato l'Italia: era tutto fatto per un suo approdo al Trabzonspor, con tanto di aereo privato già decollato per portarlo in Turchia. Poi la punta classe 1997 ha cambiato idea e fermato tutto, fino a che non si è materializzata la possibilità di trasferirsi al Milan nelle ultimissime ore del mercato estivo, una volta che sono sfumati tutti i principali obiettivi rossoneri.