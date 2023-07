FELIPE, Il Pordenone ci pensa per il prossimo anno

Il Pordenone è alle prese con la ripartenza dal basso nella prossima stagione, dopo la decisione di non iscriversi al campionato di Serie C. Il club friulano sta pensando a chi affidare la panchina e, come riporta Il Gazzettino, starebbe pensando a Felipe Dal Belo, ex difensore di Udinese, Fiorentina, Parma e Inter fra le altre che ha chiuso l'ultima stagione con la maglia del Torviscosa in quarta serie. Secondo il quotidiano l'italo-brasiliano, classe '84, starebbe pensando a iniziare un carriera da allenatore, ma non è escluso che possa giocare ancora una stagione prima del ritiro. Da qui il dubbio: il Pordenone lo prenderebbe come difensore o allenatore.