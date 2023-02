EX VIOLA, Lafont affronta la Juve: "Vogliamo passare"

Il Nantes è pronto ad affrontare la Juventus, in quella che sarà una delle più grandi sfide nella storia del club francese. Il capitano è una vecchia conoscenza della Serie A e del mondo viola: Alban-Marc Lafont, portiere classe 1999 che nella stagione 2018-19 fu titolare nella Fiorentina con risultati alterni. Oggi è uno degli elementi migliori della squadra e sarà, molto probabilmente, il secondo di Mike Maignan nel nuovo ciclo della Nazionale transalpina. Tuttosport riporta alcune sue recenti dichiarazioni: "Gli ultimi risultati parlano per noi, stiamo mettendo voglia e determinazione, vogliamo superare il turno. Bisogna però riconoscere che l’obiettivo primario è il campionato, ottenere presto i punti necessari per allontanarci sempre più dalle zone a rischio perché con le 4 retrocessioni bisogna stare molto attenti". Les Canaries occupano il tredicesimo posto in classifica con 10 punti di vantaggio sulla coppia Strasburgo-Ajaccio, che in questo momento sarebbe retrocessa insieme ad Auxerre e Angers.