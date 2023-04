DONADEL, All'esordio: "Più eccitato che preoccupato"

Fonte: marchenotizie.it

L'ex viola Marco Donadel, nuovo tecnico dell'Ancona, è pronto per il debutto in campionato contro il Rimini. "Sono più eccitato che preoccupato - ha confessato - non vedo l’ora. Vorrei che già fosse il momento di scendere in campo. Ho trovato quello che mi aspettavo. Una squadra che aspettava indicazioni, ragazzi di una disponibilità esagerata. Fin dal primo incontro si sono sciolti, disponibili al confronto e allo scambio delle emozioni. Nello specifico spero che questo clima che si sta creando, molto bello, si traduca in risultati positivi. Ho avuto dei colloqui, anche attraverso semplice battuta. Comunque una connessione. Vorrei avere avuto più tempo ma sono sicuro che chi più chi meno ha assimilato qualcosa. Ho cercato di semplificare tanto e migliorare gradualmente"