DI GENNARO, Juve vista a Firenze non basta con l'Inter

© foto di Federico De Luca

Juventus-Inter è il big match di questo turno di campionato e ne ha parlato, oggi a Tuttosport, anche un ex viola come Antonio Di Gennaro: "L’Inter è sicuramente più avanti e ha maggiori soluzioni, la Juventus sa essere solida. Ma è evidente che dovrà fare qualcosa in più rispetto, ad esempio, alla gara contro la Fiorentina.

Ma Allegri lo sa bene, così come sa che gli esterni dell’Inter sono molto pericolosi in spinta e che i centrocampisti nerazzurri, da Barella a Mkhitaryan, sanno inserirsi molto bene per finalizzare. Son molto curioso di vedere come la Juve preparerà questa partita, perché sono convinto che comunque l’iniziativa del gioco se la prenderà l’Inter".