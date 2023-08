DA LECCE, Maleh pronto ai saluti: lo cerca il Frosinone

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Possibile addio al Lecce per l'ex viola Youssef Maleh: secondo quanto riporta CalcioLecce, il Frosinone sta pensando di portare in gialloblu il marocchino per provare a rinforzare la mediana. Nelle ultime ore è già arrivato in Ciociaria Justin Ferizaj che giocherà nella posizione di play, ma il direttore sportivo Guido Angelozzi è a caccia di una mezz’ala dopo la deriva della trattativa che avrebbe dovuto portare alla corte di mister Di Francesco Fabbian, che invece invece ha preferito indossare la maglia del Bologna. Da Frosinone confermano che c’è stato un avvio delle trattative ma siamo ancora alla fase embrionale.