CUADRADO, Combatto con il dolore. Questo periodo...

L'ex esterno della Fiorentina, Juan Cuadrado starà fuori per almeno tre mesi. Il colombiano adesso in forza all'Inter si opererà per risolvere in via definitiva i problemi al tendine d'Achille sinistro che lo hanno frenato in questa prima parte di stagione. Sul suo profilo Instagram, l'esterno nerazzurro, rompe l silenzio: "Combatto con un dolore al tendine e ho fatto tutto quello che un atleta può fare per riprendersi, e mi sono persino allenato e ho giocato con un dolore che per momenti diventa insopportabile e non mi permette di dare il 100%. Ho declinato tutte le opzioni di trattamento evitando un intervento chirurgico, ma i medici mi dicono che potrebbe andare peggio se non prendo questa decisione.

Sono sempre stato un calciatore che dà sempre il meglio dentro e fuori dal campo. Mi rattrista molto che questo periodo non mi abbia permesso di farlo per questo grande club che mi ha dato una grande opportunità".