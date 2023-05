CASO, Voglio il 1° gol in Serie A. Nazionale? Un sogno

FirenzeViola.it

Giuseppe Caso, attaccante del Frosinone ed ex viola, ha commentato la gioia della promozione in Serie A, attraverso i microfoni di TvPlay: "L’anno prossimo non ho un avversario da battere. Voglio fare il primo gol in Serie A e spero che accada. Questo è il mio obiettivo. Voglio giocare in stadi come San Siro, l’Olimpico o l’Allianz Stadium. Sarà emozionante. La Nazionale? È un sogno, non un obiettivo. Se dovesse avverarsi sarebbe un qualcosa di incredibile. Lo ripeto, è un sogno non un obiettivo. Darò il meglio per ottenere l’azzurro..."