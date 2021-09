BORJA, In tv non penso ai risultati. Tranne per i viola

Borja Valero, centrocampista ex viola oggi diviso tra l'avventura al CS Lebowski e quella di commentatore su DAZN, ha così parlato: "Io e mia moglie siamo fiorentini adottivi, quando scegli un posto in cui vivere è bellissimo. I fiorentini sono molto appassionati della loro squadra di calcio. L'esperienza in tv mi piace, anche se all'inizio avevo qualche dubbio di me, soprattutto sul mio italiano. Però mi trovo bene a parlare di calcio, in questa maniera spensierata... Dei risultati mi frega il giusto, tranne la Fiorentina e un po' l'Inter. Sono contento della mia scelta. Io per fortuna o sfortuna, era già da un paio d'anni che stavo gestendo positivamente il momento di smettere col calcio professionistico, ho scelto io e sono arrivato pronto. Mi manca un po' giocare a pallone ma non tantissimo, per fortuna ho il Lebowski che mi fa giocare! Con loro va alla grande, le partitelle e tenere il pallone tra i piedi è quello che mi fa divertire di più. Sono stato ad allenarmi, ci sono dei ragazzi in gamba. Mio figlio Alvaro gioca a calcio e noi lo supportiamo perché i bambini devono fare sport, avendo me in Serie A ha scelto il calcio. Se però avesse detto di fare altro forse sarebbe stato meglio!".