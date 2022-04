BOLOGNA, Avanti con Mihajlovic al di là della malattia

INDISCREZIONI DI FV MIL-ACF, CAOS BIGLIETTI: SI MUOVE IL CLUB VIOLA È nato un vero e proprio caso biglietti in vista della partita tra Milan e Fiorentina in programma domenica. Il club rossonero non ha previsto la vendita di tagliandi per il settore ospiti, aprendo alla libera vendita tutti i settori lecitamente acquistati dai... È nato un vero e proprio caso biglietti in vista della partita tra Milan e Fiorentina in programma domenica. Il club rossonero non ha previsto la vendita di tagliandi per il settore ospiti, aprendo alla libera vendita tutti i settori lecitamente acquistati dai... NOTIZIE DI FV SAPONARA, CERCA CONFERME: CECCHINO CONTRO IL MILAN La sfida tra Milan e Fiorentina non rappresenta soltanto un match decisivo in chiave scudetto dal lato dei rossoneri, e per le ambizioni europee viola, ma sarà anche la sfida tra Saponara e il suo passato. Il centrocampista classe '91, dopo numerosi... La sfida tra Milan e Fiorentina non rappresenta soltanto un match decisivo in chiave scudetto dal lato dei rossoneri, e per le ambizioni europee viola, ma sarà anche la sfida tra Saponara e il suo passato. Il centrocampista classe '91, dopo numerosi... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 29 aprile 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi