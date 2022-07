BERNARDESCHI, Testa a Toronto da ottobre: club top

"Da ottobre pensavo a questa soluzione e sto toccando con mano che è meglio di quanto pensassi. Il club è super". A dirlo è Federico Bernardeschi, nuovo giocatore del Toronto, che a La Gazzetta dello Sport ammette l'interesse di altri club come Napoli, Atalanta e uno di Premier: "Voglio ringraziare tutti, in particolare Gasperini e D'Amico che mi volevano fortemente all'Atalanta. Poi a Londra c'era un'altra squadra su di me, ma non dico chi, anche se ammiro Conte spudoratamente". Un pensiero lo dedica anche ad Allegri: "Max è speciale. Non è solo un grande allenatore, ma è prezioso sotto tutti gli aspetti, come Ferguson. Non capisco le polemiche sul bel gioco, anche lui ha bisogno di tempo per il progetto perché non bastano 2-3 calciatori di livello superiore per il salto di qualità".