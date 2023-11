ANTOGNONI, Mi disturba stare fuori dalla Fiorentina

Fonte: TMW Radio

FirenzeViola.it

Giancarlo Antognoni ha parlato della suo passato da dirigente a Firenze: "Sono sempre legato a questa città, qui ho vinto più da dirigente che da giocatore ma oggi ricorre un giorno particolare per me: mi disturba un pochino in questo momento stare fuori, anche se ho preferito lasciare per certe incomprensioni. Tentativi? Ora è difficile, ma il mio rapporto con questa città rimane stretto e seguo sempre la squadra. Comincio però ad avere un po' di anni, forse stare fuori può far bene anche per valutare certe situazioni".