AGYEI, Lascia il calcio giocato: "Grazie di tutto!"

L'ex viola Daniel Kofi Agyei, cresciuto nel vivaio della Fiorentina e poi in giro per l'Italia nei campi di Serie B e Serie C, ha annunciato il suo addio al calcio giocato a soli 31 anni. Sul proprio profilo Instagram ha scritto: "Caro pallone! È arrivato il momento di dire grazie a tutte le persone per cui mi ha dato la possibilità di giocare, era il mio sogno di diventare un calciatore professionista e l'ho fatto".