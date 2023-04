LECH POZNAN, Opta per il silenzio sul caso Salamon

Fonte: dai nostri inviati a Poznan- T. Loreto e P. Lazzerini

La società Lech Poznan ha deciso di non rispondere ad una domanda specifica sulla situazione delicata del loro difensore, Salamon, risultato positivo al clortalidone. Il giocatore, con un lungo passato in Italia, tra le tante Brescia, Sampdoria e Spal, non è stato sospeso dal club, convinto della sua innocenza, e quindi sarà dunque in campo regolarmente nel match contro la Fiorentina, in programma per domani.