BARONE, INFRASTRUTTURE? QUANDO SI VUOLE, SI PUÒ. LAVORIAMO PER LA 2ª SQUADRA

Fonte: dall'inviata L. Magistrato

© foto di giacomo.galassi

Dalla presentazione del libro di Michele Uva e Maria Luisa Colledani "Soldi vs Idee", il dg della Fiorentina Joe Barone ha segnalato anche la volontà da parte della società viola di puntare ancora sulla seconda squadra. Queste le sue parole: "La nostra strada è basata sullo sviluppo del Viola Park che, vorrei sottolineare, avrà al suo interno due stadi. Ieri abbiamo perso a Salerno contro la Roma putroppo. Il nostro obiettivo è abbassare i costi perché abbiamo atleti di livello ma la sostenibilità passa dal fatto che si possano valorizzare i nostri talenti. La Fiorentina ha sempre avuto un settore giovanile di livello, con il Viola Park vogliamo aumentarlo ulteriormente, portando i ragazzi in prima squadra. Stiamo lavorando in Lega e in Federazione per le seconde squadre che sono un elemento importante per valorizzare i giocatori del settore giovanile, ma abbiamo bisogno dell'aiuto della Lega Pro perché ovviamente questa cosa ha dei costi".

Idee o soldi?

"Per mettere i soldi ci vuole l'idea, basti pensare a quando siamo arrivati a Firenze e ci siamo concentrati su tre principi: portare la squadra in Europa, ai livelli che la città merita, avere uno stadio di proprietà e avere un centro sportivo. Quelle erano le idee, poi ringraziando Commisso e il suo sogno di ridare all'Italia qualcosa, siamo riusciti a portare avanti questi principi".

Sulle difficoltà in Italia.

"Il centro sportivo della Fiorentina è un esempio che quando c'è voglia tra un Comune e un imprenditore con i soldi, si arriva velocemente ad un obiettivo. Siamo un bell'esempio: ci abbiamo provato per il centro sportivo e siamo arrivati ad un obiettivo importante. Negli Stati Uniti non è facile arrivare al livello che abbiamo raggiunto col Viola Park".