ANTOGNONI, Viola assente a HoF? Grave pecca

Fonte: Dai nostri inviati Ludovico Mauro, Andrea Giannattasio e Niccolò Santi

Giancarlo Antognoni, ex calciatore viola, ha rilasciato un'intervista ai media presenti, tra i quali FirenzeViola.it, durante la decima edizione della "Hall of Fame Viola". Queste le sue dichiarazioni: “Rivedo tante persone che non vedo da un po’ di tempo, è sempre un piacere essere qui”.

Ritrova Angelo Di Livio: “Lo conoscevo esternamente perché non era alla Fiorentina un tempo, però ho sempre avuto ammirazione per questo ragazzo. Va apprezzato per il gesto che ha fatto, ha riportato la Fiorentina nella categoria superiore”.

Sulla gara di sabato contro il Milan: “È una partita importante. Le partite di cartello sono quelle che determinano il tuo campionato. Il Milan è sempre il Milan nonostante le assenze. Non sarà facile ma neanche impossibile per la Fiorentina che quest’anno sta facendo bene, sta facendo un buon campionato e la classifica lo dimostra”.

È ingeneroso dire che ad oggi la Fiorentina è “Nico Gonzalez e Bonaventura”?

“Sono i due giocatori che in questo momento sono più determinanti, ma io guardò sempre il gruppo, guardo come giova la squadra che si esprime sempre a livello importante. Non riesce a concretizzare tutto quello che crea, ma la mano di Italiano si vede”.

Sulla Nazionale: “L’Italia è migliorata partita dopo partita, il cambio di allenatore ha un po’ destabilizzato la squadra, ma Spalletti ha fatto molto bene. La qualificazione era determinante. Spero sia di buon auspicio. L’Europeo è un impegno importante, l’Italia potrà essere la sorpresa”.

Che effetto le fa non vedere nessun giocatore della Fiorentina di oggi ad un evento così importante?

“È una cosa un po’ inusuale, c’è sempre stato qualche rappresentante. Se chiedete a Bini vi potrà dare delle spiegazioni migliori forse. Io sono stato invitato e sono venuto volentieri. Sicuramente è una grave perdita”.