FIORENTINA, Le mete viola per questi 3 giorni liberi

Fonte: Nic. Righi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In questi giorni di riposo concessi da Vincenzo Italiano alla squadra sono diversi i giocatori viola che hanno scelto di lasciare Firenze per una breve vacanza. Lucas Beltran, ad esempio, ha scelto di andare negli scorsi giorni con la famiglia sulle rive del Lago di Como ma è già rientrato alla base per recuperare dall'infortunio avuto, mentre Antonin Barak ha optato per tre giorni di puro relax assieme alla moglie e ai figli in un lussuoso hotel in pieno centro di Milano.

C'è poi chi, come Fabiano Parisi, ha lasciato l'Italia per recarsi a Vienna e chi, come Dodo e Michael Kayode, ha invece deciso di restare a Firenze per proseguire il lavoro di recupero al Viola Park.