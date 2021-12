QUI UDINESE, Beto nel mirino del Milan per gennaio

La Repubblica in edicola oggi dedica uno spazio al suo interno al mercato del Milan. Il primo nome sulla lista di Maldini e Massara per rinforzare la difesa è Botman del Lille, ma il costo di 30 milioni di euro fa sì che i rossoneri possano virare su Andreas Christensen del Chelsea, più collaudato e meno caro. La crisi di Bakayoko obbliga a pensare anche ad un centrocampista con Renato Sanches del Lille pronto a far rifiatare Tonali e Krunic e in cima alla lista del club di Via Turati. Infine nel reparto offensivo, oltre al solito Romain Faivre, persiste l'idea Beto dell'Udinese, prossimo avversario della Fiorentina alla ripresa del campionato.