IBRA, Ballottaggio con Giroud. Pioli li prova entrambi

INDISCREZIONI DI FV DRAGOWSKI, NESSUN INCONTRO PER IL RINNOVO. FUTURO SEMPRE PIÙ IN BILICO La buona notizia per quanto riguarda Bartlomiej Dragowski è che per la prima volta dopo l'infortunio rimediato contro il Napoli di Spalletti, il portiere polacco ha ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo. È molto probabile dunque che torni... NOTIZIE DI FV MILAN, CONVOCATI E PARTENZA PER FIRENZE SOLO DOMANI Il Milan arriverà a Firenze solo domani in mattinata. Ed anche per i convocati di Stefano Pioli si dovrà aspettare domani alla partenza della squadra. Recuperato Junior Messias, a Firenze oltre a Calabria e Castillejo non ci sarà nemmeno Ante... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 19 novembre 2021.