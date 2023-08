GILARDINO, Dobbiamo migliorare per colmare il gap

FirenzeViola.it

Dopo lo 0-0 in amichevole contro la Cremonese, il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni: "Bisogna essere cauti con i giudizi, arriviamo da settimane di allenamento e preparazione. Abbiamo fatto un’ottima partita contro il Monaco, creando i presupposti per fare bene. Oggi abbiamo fatto un po’ meno bene, soprattutto quando avevamo il pallone noi. Dobbiamo migliorare sulla verticalizzazione, dobbiamo migliorare nel servire i nostri attaccanti.

Ci sono tanti aspetti su cui dobbiamo lavorare, lo sappiamo e i ragazzi lo sanno. Il processo di crescita deve essere quello. Ricordiamoci dove eravamo due mesi e mezzo fa, siamo una neopromossa. A parte Leali, Martin, Thorsby e Retegui questa è la squadra che ha vinto il campionato. Gratificati dalla scorsa stagione, ma parlo tutti i giorni con i miei dirigenti e siamo consapevoli che c’è da intervenire e da migliorare per colmare il gap con la Serie A".