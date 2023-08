GILARDINO, Affronteremo i viola con il nostro DNA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla fine della gara di ieri sera del Genoa in Coppa, l'allenatore Alberto Gilardino ha parlato anche dell'esordio in campionato contro la sua ex Fiorentina: "Mi aspetto una partita che noi dobbiamo affrontare con le nostre caratteristiche. Prima della partita ho detto che lo spirito diventerà determinante.

Lavoreremo sui particolari, a livello tattico, tecnico e fisico ma lo spirito che dovremo avere quest'anno sarà quello che ci farà fare il salto di qualità, che colmerà magari qualche limite che possiamo avere ed esalterà le nostre qualità. Lo spirito di sacrificio, lo spirito che dovremo avere nelle partite, lo spirito del gruppo, il DNA che questa squadra ha avuto la scorsa stagione lo dobbiamo portare già dalla partita con la Fiorentina".