SERIE A, La Juve si salva sul finale: col Venezia è 2-2

Finisce 2-2 il match tra Juventus e Venezia, con i bianconeri che, come contro il Bologna, rischiano di perdere fino agli ultimi secondi. Gatti porta in vantaggio la Juventus nel primo tempo con un gol su calcio d'angolo, ma il Venezia reagisce nella ripresa. Ellertsson segna il pareggio grazie a un cross deviato, e all'83' Idzes realizza il vantaggio per gli ospiti su un altro traversone.

A salvare la Juventus ci pensa un rigore concesso all'ultimo minuto per un tocco di mano di Candela. Vlahovic segna dal dischetto, fissando il 2-2 e consolidando il sesto posto della Juventus con 28 punti, mentre il Venezia aggancia il Monza a 10 punti, rimanendo però ultimo in classifica.