ALL. JUVE FEMM., Con le viola match importantissimo

FirenzeViola.it

Massimiliano Canzi , allenatore della Juventus Women ha parlato ai microfoni ufficiali del club bianconera. Queste le sue parole in avvicinamento al big Match di domani, lo scontro diretto contro la Fiorentina Femminile al Viola Park: “E’ una partita importantissima, forse decisiva più per loro che per noi, classifica alla mano. Non sarà certo la loro ultima spiaggia, ma sarà una sfida che dirà tanto, e noi l’andiamo ad affrontare forti della consapevolezza nei nostri mezzi e del fatto che non abbiamo mai sottovalutato nessuno, e tantomeno lo faremo domani”.

: “Hanno un ottimo palleggio, provano sempre a dominare la partita, attaccando la profondità e hanno grandi giocatrici, d’esperienza, in grado di leggere e gestire i momenti nel modo migliore”.